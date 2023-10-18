İlay Kaymakçıoğlu kimdir? Utku Gümrükçü ile mi evleniyor?

İlay Kaymakçıoğlu kimdir birçok kişi tarafından merak ediliyor. İzmir'in başarılı iş kadınlarından İlay Kaymakçıoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aile şirketlerinden biri olan ErpaVidal Kimya'da çalışmaya başladı. 2020 yılında ErpaVidal Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Gelin Kaymakçıoğlu'nun hayatı hakkında detaylara göz atalım!

İlay Kaymakçıoğlu Kimdir?

ErpaVidal Kimya, endüstriyel temizlik ürünleri ve ekipmanları üretimi ve tedariği yapan bir şirkettir. Şirket, Türkiye'nin lider endüstriyel temizlik ürünleri üreticilerinden biridir. İlay Kaymakçıoğlu'nun yönetiminde ErpaVidal Kimya, yurt dışı pazarlara açılmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. İlay Kaymakçıoğlu, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

ErpaVidal Kimya olarak kadın istihdamına ve çevre duyarlılığına önem verdiklerini belirten Kaymakçıoğlu, bu konularda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca yakın zamanda İlay hakkında önemli bir gelişme oldu! İzmir'in tanınan simalarından Utku Gümrükçü ile nikahlanıyorlar!

İlay Kaymakçıoğlu, Utku Gümrükçü ile Dünya Evine Giriyor

İlay Kaymakçıoğlu, 17 Kasım Cuma günü İzmir Arena'da yapılacak nikah ve düğün töreni ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile dünya evine girecek. Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyacak. İlay Kaymakçıoğlu ve Utku Gümrükçü'nün nikahı, İzmir'in iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılacağı bir törenle gerçekleşecek. Büyük bir tören olacağı öngörülüyor!

İlay Kaymakçıoğlu'nun kariyeri

İlay Kaymakçıoğlu'nun kariyerinde yer aldığı basamakları ve kademeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

2010-2020: ErpaVidal Kimya, Satış ve Pazarlama Müdürü

2020-günümüz: ErpaVidal Kimya, Yönetim Kurulu Başkanı

İlay Kaymakçıoğlu iş hayatı dışında sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir. İlgilendiği veya yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini şöyle sıralayabiliriz:

ErpaVidal Kimya, Kadın Girişimciliği Derneği'nin (KGD) üyesidir.

ErpaVidal Kimya, Çevre Dostu Üretim Derneği'nin (ÇED) üyesidir.

ErpaVidal Kimya, çeşitli çevre projelerine sponsorluk yapmaktadır.

Başarılı bir kariyere sahip olan İlay kaymakçıoğlu'nun düğün ve nikah töreni 17 Kasım'da yapılacak. İzmir Arena'da yapılacak olan bu törene İzmir'in ünlü simalarının katılacağı tahmin ediliyor.