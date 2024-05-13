İsmail Kandemir kimdir? Ayasofya davasını kazanan İsmail Kandemir vefat mı etti?

İsmail Kandemir kimdir sorusu vatandaşlar arasında araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için uzun yıllardır uğraş veren İsmail Kandemir, ilk davasını 2005 yılında Danıştay'a açtı. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10'uncu Dairesi'nde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesinin Emir Sultan Mahallesi'nde bulunan evinde hayatını kaybetti. Ayasofya davasını kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir'in cenazesi, bugün Emir Sultan Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. İşte tüm detaylar!

İsmail Kandemir kimdir?

İsmail Kandemir 1945 yılında doğdu. Bursa'da yaşayan İsmail Kandemir, matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 33 yıl kesintisiz öğretmenlik yapan İsmail Kandemir, Çevre Hizmetleri Derneği'nin kurucusu olup 5 caminin açılışına öncülük etmiştir.

Ayasofya ile ilgili hukuki süreç nasıl ilerledi?

Tarihi Anıtları ve Çevreyi Koruma Derneği, Ayasofya için ilk kez 2005 yılında Danıştay'a dava açtı. Dernek, Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarihli kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu'nun 24 Haziran 2005 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire 2008'de ise caminin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek davayı reddetmişti. Danıştay İdari Odalar Meclisi de bu kararı onadı. Dernek, 2016 yılında Danıştay'a bir dava daha açtı. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi ve ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarıldı. 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin ikinci sayısında yayımlandı.