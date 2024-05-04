Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu mu? Basketbol maçında ne oldu?

Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 yenilmesinin ardından tansiyon yükseldi. Monacolu basketbolcular Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ve çevredeki taraftarlarla maçı kenardan izleyenlerle tartışmaya girdi. Peki Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?

Kerim Rahmi Koç kimdir?

THY EuroLeague play-off serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaştı. Temsilcimiz Ülker Sports Arena'da Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Son düdük çaldıktan hemen sonra kaos yaşandı. Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?



Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, 2008 doğumludur ve 16 yaşındadır. Monacolu basketbolcular, maçı kenardan izleyen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile tartıştı. Koç'un bulunduğu bölümdeki bazı taraftarlarla basketbolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni henüz belirlenmezken, Kerim Rahmi Koç ve basketbolcular olaydan sonra güçlükle sakinleştirildi.