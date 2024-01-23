Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş'ın yaşı kaç? Mina Demirtaş'ın açık hali

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, iki bölümün akabinde RTÜK cezası aldı. Durdurma cezası alan dizi 22 Ocak akşamı 3. kez yayına girdi. Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar, tarikatların iç yüzü anlatıyor. Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep oldu. Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'e genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

KIZIL GONCALAR ZEYNEP MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında olan Mina Demirtaş, 1,65 cm boyunda ve 50 kilogram ağırlığındadır. İstanbul'da eğitimine devam eden Demirtaş, oyunculuk kariyerine 2021 yılında "Akif" filmiyle adım atmıştır.

2022 yılında "Kabahat" adlı filmde Reyhan karakteriyle ve "Beraber" adlı filmde Azra karakteriyle ekranlarda yer almıştır. Genç yaşına rağmen hızlı bir kariyer yolu izleyen Mina Demirtaş, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak dikkat çekiyor. Gezmeyi, müzik dinlemeyi ve kitap okumayı seven Demirtaş, sosyal medya üzerinden de aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır.