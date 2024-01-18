Netflix'teki Kübra kimdir? Kübra dizisinin konusu nedir? Kübra dizi oyuncuları kimler?

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisi gündem oldu. Arama motorunda sık sık aratılan konulardan biri olan Kübra dizisi hakkında merak edilenleri araştırdık. Peki, Netflix'teki Kübra kimdir? Kübra dizisinin konusu nedir? Kübra dizi oyuncuları kimler?

Netflix'teki Kübra kimdir? Kübra dizisinin konusu nedir? Kübra dizi oyuncuları kimler?
Kübra dizisinin konusu nedir? Kübra dizi oyuncuları kimler?
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Netflix'te yayınlanacak olan Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi belli oldu. Buna göre; Kübra dizisi 18 Ocak 2024 Perşembe günü yayınlanmaya başladı. 8 bölümden oluşan dizi Kübra bugün saat 14.00'te Netflix'te yayınlandı.

KÜBRA KİMDİR? KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Peki Kübra kim neleri değiştirecek?

kübra dizisi

KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy: Gökhan Şahinoglu

Aslıhan Malbora: Merve

Ahsen Eroğlu: Gülcan 

Nazan Kesal: Dilek

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