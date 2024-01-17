Müge Anlı'ya katılan Cabir Dik kimdir? Cabir Dik nereli ve kaç yaşındadır? Neden gündem oldu?

Yaklaşık 10 gündür Hatay'da kayıp olan Mehmet Ali Özdemir'in cesedini bulan Cabir Dik ve oğlu gündem oldu. Müge Anlı'nın programında işlenen Mehmet Ali Özdemir'in cinayetiyle ilgili katılan Cabir Dik kimdir? İşte ayrıntılar...

CABİR DİK KİMDİR?

Mehmet Ali Özdemir'in aracının bulunduğu yerin yakınında bir cenaze bulundu bilgisi ekibi harekete geçirdi. Boş arazide çalılar arasında köpekler sayesinde bulunan cesedi Cabir Dik ve oğlu İbrahim Dik fark etti. Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği değerlendiriliyor. Hatay'lı olan Cabir Dik'in kıyafeti dikkat çekti.

Takım elbisesi ve giyimiyle ilgili araştırılan Cabir Dik, hakkında arama motorunda hakkında detaylı bir bilgi yer alamadı. Sadece Müge Anlı'da işlenen cinayetin cesedini gördüğü biliniyor.