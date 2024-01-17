Müge Anlı'ya katılan Cabir Dik kimdir? Cabir Dik nereli ve kaç yaşındadır? Neden gündem oldu?

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Cabir Dik ilgi odağı oldu. Peki, Müge Anlı'ya katılan Cabir Dik kimdir? Cabir Dik neden gündem oldu? Mehmet Ali Özdemir'in cinayetiyle ilgisi var mı?

Müge Anlı'ya katılan Cabir Dik kimdir? Cabir Dik nereli ve kaç yaşındadır? Neden gündem oldu?
Müge Anlı'ya katılan Cabir Dik kimdir?
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Yaklaşık 10 gündür Hatay'da kayıp olan Mehmet Ali Özdemir'in cesedini bulan Cabir Dik ve oğlu gündem oldu. Müge Anlı'nın programında işlenen Mehmet Ali Özdemir'in cinayetiyle ilgili katılan Cabir Dik kimdir? İşte ayrıntılar...

CABİR DİK KİMDİR?

Mehmet Ali Özdemir'in aracının bulunduğu yerin yakınında bir cenaze bulundu bilgisi ekibi harekete geçirdi. Boş arazide çalılar arasında köpekler sayesinde bulunan cesedi Cabir Dik ve oğlu İbrahim Dik fark etti. Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği değerlendiriliyor. Hatay'lı olan Cabir Dik'in kıyafeti dikkat çekti.

cabir dik kimdir

Takım elbisesi ve giyimiyle ilgili araştırılan Cabir Dik, hakkında arama motorunda hakkında detaylı bir bilgi yer alamadı. Sadece Müge Anlı'da işlenen cinayetin cesedini gördüğü biliniyor. 

6 Aydır Kayıp Olan Yusuf Kavuk Öldürüldü mü? Müge Anlı'da Yasak Aşk Cinayeti mi Yaşandı?6 Aydır Kayıp Olan Yusuf Kavuk Öldürüldü mü? Müge Anlı'da Yasak Aşk Cinayeti mi Yaşandı?Medya
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