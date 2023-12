Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Can Gürzap Kimdir?

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşlar ise Can Gürzap'ın hayatı hakkında bazı soruları merak ediyor. Can Gürzap kimdir sorusunun yanıtı da bu yazıda bulunuyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol oynayan ünlü oyuncu Can Gürzap hakkında bilmeniz gerekenler...

Can Gürzap Kimdir

1944 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Can Gürzap tiyatro eğitimini, sanatçı olan babası Reşit Gürzap tarafından almıştır. 1962 yılında Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1963'te Ankara Devlet Konservartuvarı Tiyatro Bölümüne başlamıştı. Can Gürzap MEBbursu ile Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyunculuk eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile reji eğitimini gördü.

Can Gürzap, eğitimi sonucunda Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretmen oldu. Devlet Tiyatrosu'nda da oyuncu ve yönetmen olarak da görev alan ünlü oyuncu, 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atanmıştı. Can Gürzap, Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde görev aldı.