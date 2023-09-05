Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor? Kurtlar Vadisi oyuncuları kim olacak?

2005 yılında 97. bölümüyle final yapan Kurtlar Vadisi sevenlerini buruk bırakmıştı. 2023'ün Ocak ayında dizinin tekrardan başlayacağını duyan hayranlar merakla beklemeye başladı. Bir döneme damgasını vurmuş Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanacağı haberi heyecanlandırdı. Merak edilen detaylar ise haberimizde:

NECATİ ŞAŞMAZ TEKRARDAN BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Katıldığı bir programda konuşan Necati Şaşmaz: "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.

Bunun üzerine dizinin hayranları heyecanlı bekleyişin içerisine girdi.

ASILSIZ ÇIKAN DİJİTAL PLATFORM İDDİASI

Katıldığı televizyon programında, dizinin bir dijital platformda yayılacağını duyuran Necati Şaşmaz'ın iddiaları asılsız çıktı. Dizinin takipçileri merakla yayın tarihi ve yayınlanacağı mecrayı merak ediyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde kimlerin oynayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz..