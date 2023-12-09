Her yıl 6 Aralık itibariyle Noel Baba'nın çocuklara hediye vermesiyle yılbaşına başlandığı iddia edilir. Yeni yıl olarak geçen bu geleneksel kutlama M.Ö yıllara dayanır. Noel Baba olarak geçen şahıs ise tarih belgelerinde Baş Piskopos Aziz Nikola'dır. Çocukları özelliklede kimsesiz çocukları sevindiren Aziz Nikola yılbaşı kutlamalarıyla hafızalara kazındığı iddia ediliyor. Ancak tüm tarihi veriler Noel Baba'nın bambaşka yerlerde yaşadığını anlatıyor. Peki Gerçekte Noel Baba Kim?

Noel Baba Türk Mü? Gerçek Noel Baba Nerede?

Noel Baba hakkındaki her bir iddia bambaşka! Ancak en büyük hikaye ise Netflix'te yer alan The Christmas Chronicles filminde yer aldı. Filmde Noel Baba'nın M.Ö küçük Asya denilen yani günümüzdeki Türkiye'de yaşayan yardımsever bir piskopos olduğu iddia edildi. Antalyalı Aziz Nicholas. Bu aziz 4. Yüzyılda bugün Demre olarak bilinen bölgedeki Myra antik kentinde yaşadı. 6 Aralık'tan itibaren çocukları sevindirmek için kapılara hediyeler bırakan bu yaşlı adam kırmızı bir cübbe giydiği söyleniyor. Hz. İsa'nın doğumuyla bağdaştırılan ve yol gösterici olan beytüllahim yıldızı da bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yılbaşı ağaçlarının üzerlerine yıldız sembolü eklenir.

Türklerin Noel Babası Ayaz Ata Kimdir?

Ancak bir diğer inanışa göre ise Noel Baba Kuzey de yaşayan gizemli bir adamdı. Her yıl kendi eliyle yaptığı oyuncakları çocuklara dağıtır. Pagan ve Hristiyan dinine bağlı olarak gelişen Noel baba ve yılbaşı geleneği ise aslında Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve kutlanılır. Anlatılan Noel Babalar Türklerle bir ilişkisi yok. Fakat Türklerin mitolojisinde ise Ayaz Ata var. Orta Asya'da yaşayan görkemli heybetli olan Ayaz Ata, ay ışığından yaratılmıştır. Ayaz Ata ortaya çıktığında kış geldiğinin ve yeni bir yıl dönümüne girildiğinin işaretidir.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, yılbaşı ve Noel Baba’nın Türk geleneklerindeki yeri olduğunu söylemişti. Türklerin İslamiyeti kabul etmeden önce Göktanrı inancına inandıkları için geleneksel kutlamaları vardı. İşte Çığ'ın o açıklamaları;