Halloween Hangi Dine Aittir? Cadılar Bayramını Kimler Kutlar? Cadılar Bayramı Ne Zaman Başlar?

Son yıllarda özellikle Türkiye'deki fenomen ve ünlülerin kutladığı Halloween ya da diğer adıyla Cadılar Bayramına ilgi giderek artmakta. Yılın aynı zamanlarında kutlanan Cadılar Bayramı hemen hemen herkes tarafından merak ediliyor.

Halloween Hangi Dine Aittir?

Halloween yani Cadılar Bayramı, kökeni Antik zamanlara kadar dayanıyor. Yaz sonu hasadı olarak kutlanan farklı kıyafetler giyilip şenlikler yapılan bir dönemdir. Eski bir Kelt Festivali olan Samhain’den gelen Cadılar Bayramı aslında ölülerin evlerini ziyaret ettiği gün olarak da kutlanır. Kökeni Hristiyanlık ve Pagan dinlerine ait olan Cadılar Bayramı, çeşitli kostümler giyilerek hayaletlerin kovulduğu maske takılarak da kimsenin onlara zara veremeyeceği düşünülür. Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, Japonya ve Filipinlere kadar uzanan bu kutlama son yıllarda Türkiye'de de yapılıyor.

Cadılar Bayramını Kimler Kutlar? Cadılar Bayramı Ne Zaman Başlar?

Cadılar Bayramı daha önce de dediğimiz gibi Hristiyanlara ve Paganlara aittir. Her yıl 31 Ekim’i 1 Kasım’a bağlayan gece, çeşitli etkinliklerle insanlar bir araya gelir. Yemekler kurabiyeler yapılır. Canavar kostümleri giyilerek ev ev dolaşılır. Çocuklar ev ev dolaşarak şeker toplar. Evler baştan aşağı süslenir. Son yıllarda şehirlerin tüm sokakları da süslenir. Yemeklerin baş teması bal kabağıdır. Bal kabağı hem şifa kaynağı hem de paganların inanış simgesidir. Cadılar Bayramı günümüzde seküler bir kutlama günü olarak kabul edilir.