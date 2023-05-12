Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında? Nereli? AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Vedat Bilgin kim?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti'nin Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Vedat Bilgin'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
VEDAT BİLGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sosyolog, akademisyen, bürokrat ve yazar olan Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini yürütmektedir.
Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini Bayburt'ta tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nde üniversite hayatına başlayan Vedat Bilgin, lisans eğitimini dereceyle bitirmiş ve daha sonrasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmıştır. Üniversite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisini çıkarmıştır. 1982’de Selçuk Üniversitesi’ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girmiştir. 1984’te Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve daha sonrasında öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Türkiye Günlüğü Dergisi Kurucu Yönetiminde yer aldı. 1995’te İngiltere’de York Üniversitesi’nde post-doktora çalışması yaptı.