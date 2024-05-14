Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir? 37 turda tamamlanan seçimin sonucu belli oldu!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından yeni cumhurbaşkanı seçimi 51 günde tamamlandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Kerkez, Yargıtay üyelerinin 348 oyundan 193'ünü alarak 37. turda başkan seçildi. Kerkez 4 yıl görev yapacak. Ömer Kerkez kimdir sizler için detaylı bir şekilde yazdık!

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir?

Akarca'nın görev süresi 24 Mart 2024'te sona erdi ve Yargıtay Genel Kurulu'nda oylama 25 Mart'ta başladı. Cumhurbaşkanlığı yarışı beş adayla başlasa da Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk arasında devam etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Şentürk, 35. tur seçimlerinin ardından adaylığından çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katıldı.

Ömer Kerkez Biyografisi

Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez, 1966 yılında Antakya'da doğdu ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Elbistan, Kozluk ve Erzin'de savcılık görevlerinin yanı sıra, Türkiye'de çeşitli görevlerde bulundu. Adalet Bakanlığı, Sınav Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği dahil. Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmiş olup, 14 Şubat 2023'ten bu yana Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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Adayların başkan seçilebilmesi için 348 Yargıtay üyesinden salt çoğunluğunun, yani 175’inin oyunu alması gerekiyordu ancak ilk 36 turda hiçbir aday bu oya ulaşamadı. Şentürk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından ikinci turda Kerkez 169, Akarca ise 111 oy aldı. 327 Yargıtay üyesinin katıldığı oylamada 11 boş oy, 36 geçersiz oy kullanıldı. 14 Mayıs Salı günü yapılan oylamada ise Kerkez 193, Akarca ise 103 oy aldı ve 51 günün ardından başkanlık seçimi tamamlandı.