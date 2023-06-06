Asya'nın en iyi 20 pirinçli yemeği: Türkiye kaçıncı sırada?

20- KETUPAT - ENDONEZYA

Ketupat , palmiye, hindistancevizi veya pandan yapraklarından yapılmış geleneksel dokuma kaplarda hazırlanan ve satılan eşsiz Asya pirinç kekleridir. Çok sayıda şekil ve boyutta görünmelerine rağmen, en yaygın çeşidi, küçük bir dokuma sepeti andıran küp şeklindeki ketupattır.



Kese tamamlandığında, pirinç güvenli bir şekilde içeride kapatılır ve paketin tamamı genellikle suda veya bazen hindistancevizi sütü ve su karışımında kaynatılır. Kekler kaynatıldıktan sonra soğutulmalıdır ve farklı dokuları nedeniyle kolayca dilimlenebilirler.



Ketupat birçok Asya ülkesinde bulunabilir, ancak kökeni genellikle Endonezya'nın Java adasıyla ilişkilendirilir. Ketupat, Müslüman toplumdaki bayram festivalinde özellikle önemlidir. Aynı zamanda, girift bir şekilde dokunmuş yaprakların insan doğasının neden olduğu hataları temsil ettiği ve içindeki beyaz pirincin masumiyet, saflık ve günahların nihai kurtuluşunu temsil ettiği güçlü bir dini sembolizme sahiptir.



Dilimlenmiş ketupat genellikle Endonezya'nın ünlü rendang'ı , farklı köri çeşitleri, dilimlenmiş salatalıkların yanında servis edilir veya üzerine nefis bir fıstık sosu konulabilir.