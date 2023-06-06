Asya'nın en iyi 20 pirinçli yemeği: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyi pirinçli yemeği deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından bir yemeğimiz listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20- KETUPAT - ENDONEZYA
Ketupat , palmiye, hindistancevizi veya pandan yapraklarından yapılmış geleneksel dokuma kaplarda hazırlanan ve satılan eşsiz Asya pirinç kekleridir. Çok sayıda şekil ve boyutta görünmelerine rağmen, en yaygın çeşidi, küçük bir dokuma sepeti andıran küp şeklindeki ketupattır.
Kese tamamlandığında, pirinç güvenli bir şekilde içeride kapatılır ve paketin tamamı genellikle suda veya bazen hindistancevizi sütü ve su karışımında kaynatılır. Kekler kaynatıldıktan sonra soğutulmalıdır ve farklı dokuları nedeniyle kolayca dilimlenebilirler.
Ketupat birçok Asya ülkesinde bulunabilir, ancak kökeni genellikle Endonezya'nın Java adasıyla ilişkilendirilir. Ketupat, Müslüman toplumdaki bayram festivalinde özellikle önemlidir. Aynı zamanda, girift bir şekilde dokunmuş yaprakların insan doğasının neden olduğu hataları temsil ettiği ve içindeki beyaz pirincin masumiyet, saflık ve günahların nihai kurtuluşunu temsil ettiği güçlü bir dini sembolizme sahiptir.
Dilimlenmiş ketupat genellikle Endonezya'nın ünlü rendang'ı , farklı köri çeşitleri, dilimlenmiş salatalıkların yanında servis edilir veya üzerine nefis bir fıstık sosu konulabilir.
19- MANDİ - YEMEN
Mandi , kuzu veya tavuk eti, güzel kokulu basmati pirinci ve çeşitli baharatların karışımından oluşan, Yemen'in Hadramevt eyaletine özgü ulusal yemeğidir. Yemekte kuzu kullanılıyorsa, lezzetleri daha da artırmak için küçük boyutlu ve mümkün olduğu kadar genç olmalıdır.
Mandi yapmak için etin, üzerinde asılı duran et için fırın görevi gören, zeminde kil ve kömürle kaplı özel olarak tasarlanmış bir delik olan tandırda pişirilmesi gerekir. Daha sonra kapatılır ve bunun yerine eti tatlandırdığı için dışarıya duman çıkmasına izin verilmez.
Etler yumuşayıp sulu hale gelince pilav ve salata, yoğurt, baharatlı domates turşusu gibi garnitürlerle servis edilir. Yemen'de ve Arap Yarımadası'nın geri kalanında sevilen mandi, genellikle ziyafetler ve düğünler gibi özel etkinliklerde servis edilir.
18- TEMAKİ - JAPONYA
Temaki, konik şekli ile karakterize edilen elle haddelenmiş bir suşi türüdür. Çanak pirinç, çiğ balık ve bir parça nori yosununa sarılmış sebzelerden oluşur. Hazırlanma kolaylığı nedeniyle temaki en çok evde yapılır ve Japonya'daki normal suşi restoranlarında bulunması biraz zordur.
Geleneksel olarak temaki, ev partileri ve geniş aile kutlamaları için hazırlanır. Aynı zamanda yabancıları suşi ile tanıştırmanın harika bir yoludur. Temaki neredeyse her zaman elle yenir çünkü bu tür suşi için yemek çubukları oldukça gereksizdir.
Temaki'yi zencefil turşusu, wasabi ve soya sosu ve ponzu sosu gibi dip soslarla eşleştirmeniz önerilir.
17- TENDON - JAPONYA
Tempura ve donburi'nin lezzetli bir kombinasyonu - dolayısıyla adı tendon - bu klasik Japon tek kase yemeği, dövülmüş ve derin yağda kızartılmış deniz ürünleri veya taze buharda pişirilmiş pirincin üzerine serilmiş sebzelerden oluşur. Tendon için en popüler malzemeler , hemen hemen tüm tempura yemeklerinde bulunabilen ebi veya karidesleri ve nasu adı verilen Japon patlıcanını ve ayrıca daikon turpu ve kabocha kabağı gibi diğer sebzeleri içerir .
Tendon genellikle dashi çorba suyu ve soya sosu, mirin ve kaeshi adı verilen şeker karışımı ile yapılan lezzetli bir tempura sosu olan umami veren tentsuyu ile gezdirilir . Alternatif olarak, tendon kasenizin daha iştah açıcı görünmesini sağlamak için tempura parçaları, buharlı bir pirinç yatağının üzerine düzgün bir şekilde dizilmeden önce herhangi bir dashi veya soya bazlı sosa ayrı ayrı daldırılabilir.
Japonya'da tendon yemekleri çoğunlukla öğle yemeğinde veya hafif bir akşam yemeği olarak yenir.