Binlerce sanatçı işsiz! Belediyelerden dudak uçuklatan konser bedelleri

Yerel yönetimlerin kültür sanata ayrılan bütçelerini kullanma yöntemleri tartışılıyor.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, belediyelerden milyon dolar alan sanatçılara dikkat çekti.

"BELEDİYELERİN KAYNAKLARINI BÖYLE KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Ergül, Aydınlık’a yaptığı açıklamada, “halkın belediyeleri”nin kaynaklarını, halkın değerleriyle, öz kültürüyle, geleneğiyle hiç ilgisi olmayan etkinliklere aktarmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Popüler müzik dünyanın her yerinde var fakat bir ülke kendi öz kültürünü de korumak zorundadır, aksi takdirde var olamaz” diyen Ergül, kültürel yozlaşmanın sebebini merak edenlerin dikkatini buraya vermesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

- 1 milyon dolar sahne bedeli. Yanlış duymadınız Bir milyon dolar. Yani 26 milyon 500 bin lira. Bunu talep eden ve alan sanatçılar var. Veren kim? Halkın belediyeleri. Bu parayı, 1000 sanatçıya verseler kişi başı 26 bin 500 lira yapar. İstanbullular, Ankaralılar, İzmirliler, Bursalılar ve diğer kentlerimiz bu parayla her gün 3 konser dinleyebilir.

- Böylece müzik piyasası canlanabilir ve adalet sağlanabilir. 1 milyon dolar alan sanatçı, zaten her yerde organizatör eliyle iş yapabilir. Halkın belediyelerinin bu paralarla konser yapması kabul edilemez. Binlerce sanatçı iş yapamıyor. Popüler bir kaç isim ise milyonlarca lira sahne bedeli alıyor. Kimisi ise milyon dolar. Kimse arz talep meselesi demesin. Arz ne, talep nasıl oluşturulur biliyoruz. "Kimi yer kimi bakar, kıyamet ondan kopar" tam da bu. Adaletiniz batsın.

EKREM ATAER VE LATİF BOLAT'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sanatçılar Ekrem Ataer ve Latif Bolat da konuyu Aydınlık’a değerlendirdi.

Bu uygulamaları herhangi bir belediye ya da siyasi duruşun sınırları ve alışkanlıkları halinde görmek hedefi şaşırtır diyen Ataer, "Normal sayılabilecek bir bütçenin bu kadar büyümesindeki nema halkası asıl sorunun merkezidir. Bu konuda devletin mali ve hukuki zabıtlık görevi vardır." dedi.

Latif Bolat ise "Belediyelerin asıl görevi, bu popülist uygulamalar içinde kaybolup gitmiştir. “Popüler sanatçı çıkarmak” hevesleri, milli bayramlarımızı da kıskacına aldı. Bu maalesef her parti belediyesi için aynıdır. Geçimini müzik çalıp konferans vererek sağlayan bir sanatçı olarak belediyelerin sanat işlerinde milyonlar harcamasını kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.