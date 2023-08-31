Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti! İzmir Büyükşehir Belediyesinden fahiş konser harcaması

Tunç Soyer'in Belediye Başkanlığını yaptığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine eleştiri oklarının çevrildiği bir olay daha günyüzüne çıktı.

Şehirdeki sıkıntıların çözülmesinde geciken ancak özel günlerde verilen konserlere yaptığı harcamalarla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 2023'e girdiğimiz yılbaşında Gülşen için yaptığı harcamanın detayları ortaya çıktı.

TARKAN KONSERİNE 23 MİLYON 540 BİN LİRA ÖDENMİŞTİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda organize ettiği Tarkan konseri çok konuşulmuştu.

Tarkan konserinin maliyeti büyük tartışma konusu olurken, Belediye Başkanı Tunç Soyer, konser için belediye kasasından para çıkmadığını ve maliyetleri sponsorların karşıladığını söylemişti.

Konserin ardından, konser masraflarının büyükşehir belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği ortaya çıkmıştı. Megastar Tarkan konseri için ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte toplamda 23 milyon 540 bin lira ödeme yapıldığı öğrenilmişti.

TARKAN'DAN SONRA GÜLŞEN'E DE MİLYONLARCA LİRA PARA VERİLDİ!

Tarkan konserinin maliyetiyle ilgili tartışmalar bitmeden İzmir'de 2023'e girdiğimiz yılbaşında düzenlenen Gülşen konseri de büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl imam hatiplilere yönelik yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken ve gözaltına alınıp tutuklanan Gülşen, İzmir'de sahne almıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tarkan konserinin ardından, Gülşen konserinin maliyetiyle ilgili de detaylara ulaşıldı.

Buna göre Gülşen konserinde, teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödenirken, Gülşen'in kendisine de 3 milyon 30 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Böylece konser için toplam 10 milyon 277 bin 50 TL harcama yapılmış oldu.

Konserlerin masraflarını karşılayan büyükşehir belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından, her iki konser için toplam 33.5 milyon lira ödenmiş oldu.