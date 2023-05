Gülşen kimdir? Gülşen kaç yaşında? Gülşen'in soyadı nedir?

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu ya da sahne adıyla Gülşen, 29 Mayıs 1976 doğumlu, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır.

Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.

Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne aldı ancak hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

1995'te Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.

1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.

2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti.

Sanatçı, UNICEF'in Stars of İstanbul eğitim projesi için 2011 yılında 'En Parlak Yıldız' isimli bir şarkı yazdı ve seslendirdi.

Gülşen, 25 Ağustos 2022'de 30 Nisan İstanbul konseri sırasında imam hatip liseliler hakkında söylediği bazı söylemlerden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı gün halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan (TCK 216) tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gülşen mahkemede suçlamaları reddetti, emniyet ve savcılıkta verdiği savunmaları tekrar ettiğini ve tutuksuz yargılanmayı istediğini söyledi. Şarkıcı savcılıktaki ifadesinde videonun provokatif amaçla servis edildiğini söyledi, suçlamaları reddetti ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini talep etti. 29 Ağustos 2022 tarihinde tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilerek konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Konutu terk etmeme şartı, 12 Eylül 2022 tarihinde kaldırıldı.

Gülşen Çolakoğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde görülen duruşmada "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ÖZEL HAYATI

Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlendi. Çiftin ilk çocuğu Azur Benan, Ocak 2017'de Fulya, Şişli'de dünyaya geldi.

ŞARKILARI