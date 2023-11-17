Burdur'da “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Geçmişten Geleceğe Çalgı Tasarım Sergisi" Açıldı

Göller, güller, gönüller diyarı Burdur, özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Burdur Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince, “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Geçmişten Geleceğe Çalgı Tasarım Sergisi” açıldı. Sergi Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Burdur'da “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Geçmişten Geleceğe Çalgı Tasarım Sergisi" Açıldı

Gelenek, yaratıcılık ve teknoloji bir araya geldi. Türkiye’nin ilk tasarımları ve sergisi ortaya çıktı. Bu özel sergiye, göller, güller, gönüller diyarı Burdur ev sahipliği yaptı. Burdur Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince, “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Geçmişten Geleceğe Çalgı Tasarım Sergisi” açıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki sergi yoğun ilgi gördü.

Bu benzersiz tasarımların yaratıcısı İngilizce Öğretmeni Arif Sarıca. Müzikle olan bağı bağlama çalarak başladı. Tasarım süreci ise; Büyük Usta Özay Gönlüm’ün yareni, Sarıca’ya ilham olmuş. İlk denemesinde tam istediği sonucu alamasa da yılmamış. Ortaya işte bu tasarım çıkmış. Gelenekten gelen bazı ustalar çalgıların dönüştürülmesine kaygı ile yaklaşıyor olsa da, Sarıca, farklı yorumuyla yaratımlarını sürdürüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Burdur # burdur # Özay Gönlüm
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