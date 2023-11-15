Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi İstanbul'da Açılıyor! 100'den Fazla Hayvan Bedeninin İçi Ziyaretçilere Sunulacak

Dünya çapında büyük yankı uyandıran "Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" İstanbul'a geliyor. 100'den fazla hayvan bedeni ve vücut uzvunun yer aldığı sergi Aralık ayı boyunca İstanbul'da meraklılarını ağırlayacak.

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi İstanbul'da Açılıyor! 100'den Fazla Hayvan Bedeninin İçi Ziyaretçilere Sunulacak

Filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan deve kuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin iç dünyası, kasları, iskelet sistemi ve damarları sanatsal bir anlayışla ziyaretçilere sunulacak.

1 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde ziyarete açılacak dünyanın en ünlü sergileri arasında gösterilen "Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi", bilimsel ve tıbbi danışmanlığını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, kuratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley üstleniyor.

Bu etkileyici sergi, 6 kıtada, 34 ülkede ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların en uzun süre açık kalan sergisi olarak da biliniyor.

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor.

Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır bir şekilde sunan sergi, aynı zamanda 7'den 70'e tüm ziyaretçileri hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.

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