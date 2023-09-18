Isparta’da domates ve karanfil festivali başladı

Domates ve karanfil üretimiyle ön plana çıkan Isparta'nın Deregümü köyünde domates ve karanfil festivali başladı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ISPARTA’DA DOMATES VE KARANFİL FESTİVALİ BAŞLADI

Festival mehteran takımı gösterisi, halk oyunları ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından festivalde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş tarımda kadınların önemine değindi. Isparta olarak tarım sektörünün ülkemize en fazla katkı sağlayan sektörlerden birisi olduğunu söyleyen Baruş, “Tarım bir taraftan insanımızın beslenmesini sağlarken, diğer taraftan ihracatımıza çok önemli katkılar verirken, Türk insanının istihdamına çok ciddi katkı sağlayarak ülke ekonomisine çok değer taşıyan bir konuma gelmiş durumda.

Isparta’nın Türkiye’de birinci olduğu sektör meyvecilik elma tarımı özellikle elma ihracatında Türkiye’de birinciyiz, yine barbunya üretiminde Isparta Türkiye birincisi. Senirkent ovamızda ekilen topraklarda barbunya tarımı yapılıyor” dedi.



Meyve üretimin önemine değinen Baruş, "Kiraz ve kayısı üretiminde çok önemli bir yerdeyiz ihracatımız açısından da meyvecilik önem taşıyor ama dekar ve birim başına alınabilecek en fazla verimi de örtü altı tarım dediğimiz seracılık veriyor. Bununda farkında olan Isparta yıllar önce Deregümü Köyünden başlayarak örtü altı tarımı yaygınlaştırma yoluna girdi.

Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 5 bin 500 dekara yakın örtü altı tarımın yapıldığı arazimiz var. 3 bin dekara yakını Deregümü köyümüz ve Çünür mahallesinde yapılmakta ve bunun büyük çoğunluğunu domates ve karanfil tarımı oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“40 BİN TONA YAKIN DOMATES, 250 MİLYON DALA YAKIN YILLIK KARANFİL ÜRETİMİMİZ VAR”



Isparta’nın kesme çiçekçilikte bugün Antalya’dan sonra ikinci durumda olduğunu söyleyen Vali Baruş, “Belki gün gelecek birinci sıraya yükseleceğiz. Çünkü bizim iklimimiz, bizim insanımızın çalışkanlığı Deregümü köylülerimiz gibi insanımızın yoğun alın teri ve emeğini esirgemeden bu üretimi gerçekleştirmesi bu yönde bizi kıymetli kılıyor.

Isparta olarak yaklaşık 3 bin dekar arazide 40 bin tona yakın domates üretimi yapıyoruz. Bunun yanında kesme çiçekçilikte 250 milyon dala yakın yıllık üretimimiz var bununla da gurur duyuyoruz. Meyvecilik ve sebzecilik alanında Isparta her geçen gün daha verimli olma yolunda hızla ilerliyor” dedi. Konuşmalarının ardından köydeki üreticilere plaket takdimi yapıldı. Domates ve Karanfil festivali konserlerle devam edecek.