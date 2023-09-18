2023 MODEX Tatbikatı başladı!

2023 MODEX Tatbikatı Çanakkale’de başladı. 2023 MODEX Tatbikatı gereği çeşitli patlama ve kazada yaralanan hastalara Sahra Hastanelerinde ilk müdahale yapıldı.

2023 MODEX Tatbikatı başladı!
2023 MODEX Tatbikatı Çanakkale’de başladı
Editör: Süleyman Daban
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Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı. Senaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzede yaralılara Portekiz ile Romanya tarafından kurulan Sahra Hastanelerinde müdahale edildi.

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2023 MODEX TATBİKARI ÇANAKKALE

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı. Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu.

MODEX TatbikatıSenaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzede yaralılar ambulanslarla sahra hastanelerine getirilirken, bazı yaralılar ise kendi imkanlarıyla sahra hastanelerine ulaştı. Burada ilk müdahaleleri yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # çanakkale # MODEX Tatbikatı # AFAD
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