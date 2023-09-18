Köpeği aracına bağlayıp sürüklemişti: Hakkında adli işlem başlatıldı

Gaziantep’in Nizip yolu üzerinde bir köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği olay, Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, karayolu üzerinde hareket halinde olan 27 Y 4163 plakalı hafif ticari aracın arkasına iple bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

OLAY BÜYÜK TEPKİ YARATMIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da şahıs yoluna devam etti. Öte yandan görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı yer aldı. Otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin öldüğü öğrenildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, köpeği sürükleyen şahsın gözaltına alındığını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: