Köpeği aracına bağlayıp sürüklemişti: Hakkında adli işlem başlatıldı

Köpeği aracına bağlayıp sürüklemişti. Araç arkasında köpeğin sürüklenmesini görenler video çekip şikayet etti. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Köpeği aracına bağlayıp sürüklemişti: Hakkında adli işlem başlatıldı
Köpeği aracına bağlayıp sürüklemişti: Hakkında adli işlem başlatıldı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Gaziantep’in Nizip yolu üzerinde bir köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği olay, Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, karayolu üzerinde hareket halinde olan 27 Y 4163 plakalı hafif ticari aracın arkasına iple bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Şanlıurfa Emniyeti'nden geniş çaplı huzur operasyonu gerçekleştirildiŞanlıurfa Emniyeti'nden geniş çaplı huzur operasyonu gerçekleştirildiYurt

OLAY BÜYÜK TEPKİ YARATMIŞTI 

Sosyal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da şahıs yoluna devam etti. Öte yandan görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı yer aldı. Otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin öldüğü öğrenildi.

köpeğin araba arkasında sürüklenmesiARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, köpeği sürükleyen şahsın gözaltına alındığını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

- Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # ​Gaziantep # köpeğin sürüklenmesi
Çok Okunanlar
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Öne Çıkanlar ABD’de büyük grev seçimi etkileyebilir! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal ABD’de büyük grev seçimi etkileyebilir! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal Serie A'nın gelmiş geçmiş en pahalı transferleri Serie A'nın gelmiş geçmiş en pahalı transferleri