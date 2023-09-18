Şanlıurfa Emniyeti'nden geniş çaplı huzur operasyonu gerçekleştirildi

Şanlıurfa’da emniyet ekipleri il merkezi ve ilçelerde yoğun uygulama gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yoğun bir şekilde huzur uygulaması gerçekleştiriyor. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde duran polis ekipleri, araçları durdurup içerisinde arama yapıyor. Sürücülerin evrakları ile kimlik bilgilerini de sorgulayan ekiplere özel harekat polisleri de destek veriyor.