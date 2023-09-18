Samsun'da 25 yaşındaki genç dehşet saçtı! Önce ablasını ve annesini sonra ağabeyinin kayınbiraderini...

Samsun'un Bafra ilçesinde önce annesini ve ablasını darp eden şahıs, daha sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun'da 25 yaşındaki genç dehşet saçtı! Önce ablasını ve annesini sonra ağabeyinin kayınbiraderini...
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Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde S.A.'nın(25) annesi ve ablası kendilerini darp ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

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SAMSUN'DA 25 YAŞINDAKİ GENÇ DEHŞET SAÇTI!

Polis ekiplerince aranan S.A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi’ne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfür etti. Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ.(25) de “Kime küfür ediyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Samsun'da 25 yaşındaki genç dehşet saçtı! Önce ablasını ve annesini sonra ağabeyinin kayınbiraderini... - Resim : 2Bunun üzerine S.A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun'da 25 yaşındaki genç dehşet saçtı! Önce ablasını ve annesini sonra ağabeyinin kayınbiraderini... - Resim : 3

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