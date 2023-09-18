Batman'da su kuyusunda giren 5 kişi zehirlendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda biriken gazdan zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

Batman'da su kuyusunda giren 5 kişi zehirlendi
Batman'da dinamoyu tamir etmek su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi
Editör: Süleyman Daban
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Batman'ın Beşiri ilçesinde zehirlenen 5 kişi hakkında edinilen bilgiye göre İkiköprü beldesi Durucak köyünde içme suyu kuyusundaki dinamonun bozulduğunu fark ederek, tamir etmek için su kuyusuna giren aynı aileden T.Ç, M.G, U.G, H.G. ve M.G. içeride biriken gazdan zehirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan 5 kişi, Beşiri Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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