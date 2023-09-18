Barajlar alarm veriyor! İstanbul'da kuraklık tehlikesi

Marmara'da yağışlar yüzde 91 azaldı. İstanbul'da ise barajlar alarm vermeye başladı...Hızla azalan barajlardaki su seviyeleri, kuraklık riskini bir kez daha akıllara getirdi. Su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25'e geriledi.

Barajlar alarm veriyor! İstanbul'da kuraklık tehlikesi
Editör: Yasin Emre Gök
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İstanbul barajları alarm veriyor.Burası Alibeyköy barajı. Normalde burada su olması gerekirken her yer kuru... Barajlardaki doluluk oranları yüzde 25 seviyesine düştü.

Yağışsız geçen her dakika barajlardaki suyunu buharlaştırıp yok ediyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar İstanbul'daki Barajları da olumsuz etkiledi. Hatta son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Uzmanlar ise İstanbulluların susuz bir dönem yaşamaması için uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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