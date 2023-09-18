Barajlar alarm veriyor! İstanbul'da kuraklık tehlikesi

İstanbul barajları alarm veriyor.Burası Alibeyköy barajı. Normalde burada su olması gerekirken her yer kuru... Barajlardaki doluluk oranları yüzde 25 seviyesine düştü.

Yağışsız geçen her dakika barajlardaki suyunu buharlaştırıp yok ediyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar İstanbul'daki Barajları da olumsuz etkiledi. Hatta son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Uzmanlar ise İstanbulluların susuz bir dönem yaşamaması için uyarılarda bulunuyor.