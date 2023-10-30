Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerini Buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimleri Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. 5 isme vefa ödülü verildi.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerini Buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimleri Duyurdu
Son Güncelleme:

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde liste belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları, ilim ve kültür insanlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Erdoğan, ilim ve kültür insanlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Ödül sahipleri ise şöyle: bilimde Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzikte Emel Sayın, resimde İlhami Atalay, karikatürde Hasan Aycın, sinemada Sami Şekeroğlu, Dijital-Sanat'ta Refik Anadol, mimaride Sinan Genim, edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu.

Vefa ödülleri verilen isimler ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi.

Ballon d'Or Sahibini Buluyor! Ballon d'Or Ödülü Ne Zaman Saat Kaçta Verilecek?Ballon d'Or Sahibini Buluyor! Ballon d'Or Ödülü Ne Zaman Saat Kaçta Verilecek?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri # ödül # cumhurbaşkanı erdoğan
Çok Okunanlar
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Öne Çıkanlar Rus kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açtı! #29Ekim #Uzay #Rusya #Cumhuriyet Rus kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açtı! #29Ekim #Uzay #Rusya #Cumhuriyet Edin Dzeko'dan 12 Yıl Sonra Bir İlk! Edin Dzeko'dan 12 Yıl Sonra Bir İlk!