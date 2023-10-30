Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerini Buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimleri Duyurdu

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde liste belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları, ilim ve kültür insanlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Erdoğan, ilim ve kültür insanlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Ödül sahipleri ise şöyle: bilimde Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzikte Emel Sayın, resimde İlhami Atalay, karikatürde Hasan Aycın, sinemada Sami Şekeroğlu, Dijital-Sanat'ta Refik Anadol, mimaride Sinan Genim, edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu.

Vefa ödülleri verilen isimler ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi.