Ballon d'Or Sahibini Buluyor! Ballon d'Or Ödülü Ne Zaman Saat Kaçta Verilecek?

Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda yapılacak tören TSİ 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi ise 16 yıl sonra ödüle aday gösterilen ilk MLS oyuncusu oldu. MLS'te oynarken Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk ve son futbolcu, Inter Miami'nin bugünkü hissedarlarından David Beckham'dı. İngiliz efsane, 2007 yazında Real Madrid'den Los Angeles Galaxy'ye transfer olduktan birkaç ay sonra ödüle aday gösterildi. O yıl Ballon d'Or ödülünü Milan forması giyen Kaka kazanmıştı.

Ballon d'Or Sahibini Buluyor!

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül için Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra aday gösterilmedi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d'Or kapsamında yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü için aday gösterildi.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Ballon d'Or ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Ballon d'Or" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Ballon d'Or ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Erkeklerde Adaylar



Erkekler futbolunda Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

Josko Gvardiol (Manchester City), Andre Onana (Manchester United), Karim Benzema (Al-Ittihad), Mohamed Salah (Liverpool), Jamal Musiala (Bayern Münih), Bukayo Saka (Arsenal), Randal Kolo Muani (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Emiliano Martinez (Aston Villa), Ruben Dias (Manchester City), Nicolo Barella (Inter Milan), Erling Haaland (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal), İlkay Gundogan (Barcelona), Yassine Bounou (Al Hilal), Julian Alvarez (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid), Rodrigo (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Robert Lewandowski (Barcelona), Kim Min-jae (Bayern Münih), Luka Modric (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Bayern Münih).

Kazananlar Listesi



1956'dan bu yana bu ödülü kazanan futbolcular ise şöyle:

1956 - Stanley Matthews, 1957 - Alfredo Di Stefano, 1958 - Raymond Kopa, 1959 - Alfredo Di Stefano, 1960 Luis Suarez, 1961 - Omar Sivori, 1962 - Josef Masopust, 1963 - Lev Yashin, 1964 - Denis Law, 1965 - Eusebio, 1966 - Bobby Charlton, 1967 - Florian Albert, 1968 - George Best, 1969 - Gianni Rivera, 1970 - Gerd Müller, 1971 - Johan Cruyff, 1972 - Franz Beckenbauer, 1973 - Johan Cruyff, 1974 - Johan Cruyff, 1975 - Oleg Blokhin, 1976 - Franz Beckenbauer, 1977 - Allan Simonsen, - 1978 - Kevin Keegan, 1979 - Kevin Keegan, 1980 - Karl-Heinz Rummenigge, 1981 - Karl-Heinz Rummenigge, 1982 - Paolo Rossi, 1983 - Michel Platini, 1984 Michel Platini, 1985 - Michel Platini, 1986 - Igor Belanov, 1987 - Ruud Gullit, 1988 - Marco van Basten, 1989 - Marco van Basten, 1990 - Lothar Matthaus, 1991 - Jean-Pierre Papin, 1992 Marco van Basten, 1993 - Roberto Baggio, 1994 - Hristo Stoichkov, 1995 - George Weah, 1996, Matthias Sammer, 1997 - Ronaldo, 1998 - Zinedine Zidane, 1999 - Rivaldo, 2000 - Luis Figo, 2001 - Michael Owen, 2002 - Ronaldo, 2003 - Pavel Nedved, 2004 - Andriy Shevchenko, 2005 - Ronaldinho, 2006 - Fabio Cannavaro, 2007 - Kaka, 2008 - Cristiano Ronaldo, 2009 - Lionel Messi, 2010 - Lionel Messi, 2011 - Lionel Messi, 2012 - Lionel Messi, 2013 Cristiano Ronaldo, 2014 Cristiano Ronaldo, 2015 - Lionel Messi, 2016 - Cristiano Ronaldo, 2017 - Cristiano Ronaldo, 2018 - Luka Modric, 2019 - Lionel Messi, 2021 - Lionel Messi, 2022 - Karim Benzema.

Kadınlarda Ballon d'Or, yılın en iyi kalecisine verilen "Trophee Yachine" ve yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen "Trophee Kopa" ödüllerine aday gösterilen futbolcular ise şunlar:

Kadınlar Ballon d'Or



Daphne Van Domselaar (Aston Villa), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Millie Bright (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcelona), Sophia Smith (Portland Thorns), Hayley Raso (Real Madrid), Amanda Ilestedt (Arsenal), Georgia Stanway (Bayern Munich), Olga Carmona (Real Madrid), Fridolina Rolfo (Barcelona), Rachel Daly (Aston Villa), Alba Redondo (Levante), Lina Caicedo (Real Madrid) Kadidiatou Diani (Lyon), Patricia Guijarro (Barcelona), Ewa Pajor (Vfl Wolfsburg), Guro Reiten (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea), Debinha (Kansas City Current), Aitana Bonmati (Barcelona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Yui Hasegawa (Manchester City), Jill Roord (Manchester City), Katie McCabe (Arsenal), Wendie Renard (Olympique Lyonnais), Asisat Oshoala (Barcelona), Mary Earps (Manchester United), Khadija Shaw (Manchester City), Mapi Leon (Barcelona).