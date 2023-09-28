7 ülkeden dünyaca ünlü ressamlar Bursa'yı resmetti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 21 ressam Bursa Sanat Çalıştayı'nda buluştu.

Yeşil Bursa Tuvallere Yansıdı

Bursa’yı gezerek şehrin tarihi ve turistik yerlerini gören ressamlar buram buram tarih kokan mekanlardan Ulucami, Muradiye Külliyesi, Orhangazi-Osmangazi-Yeşil Cami Türbesi ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan ressamlar İznik ve Gölyazı gibi turizm merkezlerini de gördükten sonra Bursa'yı tuvallerine yansıttı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen Ressamların Fırçasından Bursa Resim Sergisi, kentin tarihi siluetini gözler önüne serdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndki serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, önemli eserlere imza atan ressamlara teşekkür etti.