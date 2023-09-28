Whatsapp'a Yeni Özellik Geliyor! Artık O Özellik Whatsapp'ta Kullanıcılar İlk Kez Karşılaşacak

WhatsApp'ın yapay zeka özelliği, kullanıcıların mesajlarını anlayacak ve daha akıcı bir şekilde yanıt verebilecek. Bu sayede kullanıcılar, bir arkadaşlarıyla veya aile üyeleriyle konuşurken daha samimi ve doğal bir deneyim yaşayacaklar.

Whatsapp'a Yeni Özellik Geliyor!

WhatsApp'ın yapay zeka ile sohbet etme özelliği, yapay zeka teknolojisinin son gelişmelerini kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi ve etkili sohbetler yapabilecekler.

WhatsApp'ın yapay zeka ile sohbet etme özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, kullanıcılar daha insana yakın ve eğlenceli sohbetlerin tadını çıkarabilecekler. Bu özellik, WhatsApp'ı daha da popüler hale getirebilir.