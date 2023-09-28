Dünya Üniversite Sıralaması Türkiye şaşırttı! Listede Türkiye'den 11 Üniversite bakın kaçıncı sırada yer aldı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2024 dünya üniversite sıralamasını duyurdu ve Türkiye'den 11 üniversitenin ilk 1000'e girdiği açıklandı.Türkiye'den 75 üniversite bu sıralamaya dahil oldu ve bu başarıyla Türkiye, dünyada en iyi temsil edilen 7. ülke unvanını kazandı. Geçen yıl sadece 61 Türk üniversitesi bu sıralamada yer almıştı.

Dünya Üniversite Sıralaması Türkiye'den 11 Üniversite İlk 1000'de Yer Aldı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2024 dünya üniversite sıralamasında 351-400 bandında yer alarak Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında birinci sırayı elde etti ve tüm üniversiteler arasında ise iki vakıf üniversitesiyle birlikte ilk sıraya yerleşti.

Toplam 108 ülkeden bin 904 üniversitenin sıralandığı bu listede Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak ilk 400'e giren üniversiteler arasında yer aldı.

Devlet ile beraber vakıf üniversiteleri de fark attı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 501-600; Bilkent, Boğaziçi, Çankaya ve Hacettepe Üniversiteleri 601-800; Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 801-1000 bandında sıralandı.

Bu başarıyla, Türkiye'den toplamda 11 üniversite, Times Higher Education sıralamasında ilk 1000'e girmiş oldu. Bunun yanı sıra, 24 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde yer aldı.