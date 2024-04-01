A101 4 Nisan indirimli ürünler kataloğu! TV çeşitlerinden elektrikli bisiklete dev indirim...

A101 4 Nisan 2024 indirimli ürünler kataloğu içerisinde birçok ürün indirime girdi. Televizyon çeşitleri, elektrikli bisiklet, mutfak eşyaları ve elektrikli ev eşyaları indirimde öne çıkanlar arasında. Samsung, Onvo, Philips marka TV'ler kaç lira oldu? İşte A101 4 Nisan indirimli ürünler kataloğu...

A101 4 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung 58CU7000 58 inç 4K CRYSTAL UHD TV

Onvo 42OV6000F 42 inç 106 cm Full HD Android 13 Smart Led TV

Philips 50PUS7608 50 inç 126 cm UHD Smart Led Tv

Onvo 320V6000H 32 inç HD Ready Android 13 Smart Led TV

Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık

Seldur Mango Ampul 24 W

Omix X5 128 GB 4 GB Ram

QCY GTC Akıllı Saat

WD Harici Hard Disk

Oppo BT Kulaklık Enco Buds 2 TWS

SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı

Regal RGL 90 BT/BT1001 Büro Tipi Buzdolabı

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 2000 W

Aprilla AFM 2891 Sporcu Masaj Aleti

Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti

Kiwi KSW 3010 Elde Dikiş Makinesi

Aprilla AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 500-600 W

Kiwi KCM1112 Kahve Köpürtücü

Arzum AR1111 Starry El Blender Seti

Kiwi KSPG4812 Kahve ve Baharat Öğütücü

Sunny Cyclone Süpürge Excellence V+

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1800 W 1.8 l

Kütahya Porselen Ürünler

Kütahya Porselen Fincan Takımı 12 Parça

Borosillikat Desenli Kupa 3'lü 200 ml

Borosilikat French Press ve Kupa Seti

Borosilikat Cam Cezve

Borosilikat Kaşıklı Baharatlık Seti

Lav Cam Kase 300 ml

Lav Limonata Bardağı 370 cc

Lav Reçellik 6'lı 68 cc

Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 1.2 L

Çerezlik/Sosluk Cam 10 cm

Porselen Sufle Kabı

Saklama Kabı Cam 425 cc

Cam Meyvelik Ayaklı 19 cm

Yağlık Cam Tik Tak Kapak 500 ml

Termos 30 L

Sera Çöp Torbası 10'lu/15'li/30'lu Çeşitleri

Sera Orta Boy Büzgülü Çöp Torbası 15'li

Sera Orta Boy Buzdolabı Poşeti 80'li

Sera Streç Film 15 Metre

Sera Alüminyum Folyo 8 Metre

Piknik Termos 15.5 L

Metal Kutu ve Tepsi Çeşitleri

Pratik Basmalı Rondo 700 ml

Manuel Kollu Rende

Mug Termos 380 ml

Tantitoni Çelik Termos 1,8 L

Ocak Üstü Tost Makinesi

Emoji Pancake Tavası 26 cm

Rooc Meyve Sebze Bıçağı 3'lü

Kapaklı Hazneli Rende

Süzgeç 3'lü 12+17+22 cm

4 Parça Multimix Set

Sürgülü Erzak Kabı 10 L

Sürgülü Erzak Kabı 7,5 L

Sürgülü Erzak Kabı 5 L

Patates Soğan Sepeti 12 L + 6 L

Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 800+800+2900 ml

Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri

Desenli Matara 750 cc

Motivasyon Matarası 2'li 2000 ml + 750 ml

Bukle L Koltuk

Trend 6 Kişilik Masa Takımı

4 Kapaklı Dekoratif Konsol

Atlas Çok Amaçlı Gardırop