24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 24 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Benim Güzel Ailem , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 24 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

24 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

24 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Reyting sonuçları 24 Ağustos 2023 Perşembe verileri şu şekilde: Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.