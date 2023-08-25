24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 24 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi?

24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 24 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Benim Güzel Ailem , Güldür Güldür Show ve  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor.  Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 24 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

24 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Özellikle, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

24 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Reyting sonuçları 24 Ağustos 2023 Perşembe verileri şu şekilde: Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

25 Ağustos Cuma televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!25 Ağustos Cuma televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!Medya
# reyting sonuçları # kendi düşen ağlamaz # masterchef türkiye all star
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