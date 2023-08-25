25 Ağustos Cuma televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!

Sinema tutkunları, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

KOD 355 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI



Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

Filmde ; Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; Atv ekranlarından saat 20:45'te yayınlanacaktır.

CREED 2 : EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.

Rocky Balboa'ya bir kez daha Sylvester Stallone'un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed'i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago'nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren'in canlandırdığı Drago'nun oğlu Vitor'u ise Romen boksör Florian “Big Nasty” Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis'in aşık olduğu Bianca rolünde ise, "Thor: Ragnarok" ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.

Filmde ; Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; Atv ekranlarından saat 20:00' da yayınlanacaktır.

HAYALET TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Konu: Önemli bir mevkideki doğalgaz boru hattı elit nişancılar tarafından korunmaktadır. Nişancıları yeri tesisi ele geçirmeye çalışan teröristler tarafından öğrenilmiştir. Koruma timi içeride bir köstebeğin olduğundan şüphelenir. Koruma timi hem teröristlerle hem de olası hainlerle başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Filmde ; Billy Zane, Chad Michael Collins, Dennis Haysbert gibi isimler yer almaktadır.

Bu film ; Kanal D ekranlarından saat 20:00' da yayınlanacaktır.

KARA BELA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

Bu film ; Star TV ekranlarından saat 20:00' da yayınlanacaktır.