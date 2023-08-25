25 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 25 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI



00:00 Yurdumuzun Türküleri.

07:00 Güne Başlarken Canlı

09:30 Televizyon Gazetesi Canlı

11:45 Haber Arası

12:00 Gün Ortası Canlı

15:00 Günlük Canlı

18:00 Haber Arası

18:30 Üreten Türkiye.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sil Baştan 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kod 355

22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi

21:45 Kung Fu Savaşları

23:45 Hayalet Tetikçi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

18.15 Star Haber

19:00 Star Haber

20:00 Kara Bela

22:15 Kızgın Ateş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Gerzek Şaban

21:45 Şaşkın Hırsızlar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı

06.25 Adını Sen Koy

09.10 Kalk Gidelim

12.00 Son Toplayıcılar

13.15 Seksenler

16.15 Diriliş "Ertuğrul"

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Hayatımın Neşesi

23.45 Benim Güzel Ailem

02.45 Diriliş "Ertuğrul"

04.35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 Masterchef Türkiye All Star