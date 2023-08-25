25 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
25 Ağustos 2023 Cuma günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 25 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
00:00 Yurdumuzun Türküleri.
07:00 Güne Başlarken Canlı
09:30 Televizyon Gazetesi Canlı
11:45 Haber Arası
12:00 Gün Ortası Canlı
15:00 Günlük Canlı
18:00 Haber Arası
18:30 Üreten Türkiye.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sil Baştan 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kod 355
22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi
21:45 Kung Fu Savaşları
23:45 Hayalet Tetikçi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
18.15 Star Haber
19:00 Star Haber
20:00 Kara Bela
22:15 Kızgın Ateş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Gerzek Şaban
21:45 Şaşkın Hırsızlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23 İstiklal Marşı
06.25 Adını Sen Koy
09.10 Kalk Gidelim
12.00 Son Toplayıcılar
13.15 Seksenler
16.15 Diriliş "Ertuğrul"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Hayatımın Neşesi
23.45 Benim Güzel Ailem
02.45 Diriliş "Ertuğrul"
04.35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 Masterchef Türkiye All Star