Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Alan oldu

Gazeteci Murat Alan, Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Murat Alan daha önceden muhabirlik, istihbarat şefliği gibi alanlarda da görev yapmıştı.

Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Alan oldu

Gazeteci Murat Alan, Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Akit'te genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Murat Alan, daha önce muhabirlik, istihbarat şefliği gibi alanlarda da görev yapmıştı.

Murat Alan aynı zamanda Akit Gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarlığı da yapıyodu.

FETÖ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Murat Alan medyada bu zamana kadar önemli çalışmalara imza attı. Alan, özellikle terör örgütü FETÖ'nün resmi makamlara sızma sürecine değinmiş ve zaman zaman hedef dahi olmuştu.

MURAT ALAN KİMDİR?

Gazeteci ve yazar Murat Alan, 2006 yılından bu yana Akit’te çalıştığı süreçte birçok alanda görev aldı.

Muhabirlik, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü, yayın kurulu üyeliği gibi farklı görevleri üstlendi.

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# murat alan # Akit gazetesi
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