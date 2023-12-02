Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu! Kara Para Aklayan Fenomenlere Darbe
Kara para aklayan fenomenlerden ilki olan Engin ve Dilan Polat sonrası diğer fenomenler hakkında da operasyonlar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konular hakkında ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulardan biri ise Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden fenomenlerin kara para operasyonuna yönelik oldu. Dilan Polat'la başlayan operasyonlarda özellikle güzellik merkezleri üzerinden yapılan kara para aklama hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tepki gösterdi.
Neredeyse tüm fenomenlerin özellikle güzellik merkezi olanların hesaplarına el konuldu. MASAK araştırmalardan sonra hesaplarının yanı sıra fenomenlerin de tek tek gözaltına alınacağı iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu!
Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezileri açan ve bunlar üzerinden vergi kaçakçılığından para aklamaya kadar işler yaptıkları ortaya çıkan fenomenlere yönelik yapılan operasyonda dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Aynı durum futbol camiasında da yaşandı. Cumhurbaşkanı Edoğan isim vermzse bile yaşanan bu yolsuzluklar üzerinden soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konular hakkında işte şunları söyledi:
-"Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır. Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız."