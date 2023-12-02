Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu! Kara Para Aklayan Fenomenlere Darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulardan biri ise Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden fenomenlerin kara para operasyonuna yönelik oldu. Dilan Polat'la başlayan operasyonlarda özellikle güzellik merkezleri üzerinden yapılan kara para aklama hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tepki gösterdi.

Neredeyse tüm fenomenlerin özellikle güzellik merkezi olanların hesaplarına el konuldu. MASAK araştırmalardan sonra hesaplarının yanı sıra fenomenlerin de tek tek gözaltına alınacağı iddia edildi.

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Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezileri açan ve bunlar üzerinden vergi kaçakçılığından para aklamaya kadar işler yaptıkları ortaya çıkan fenomenlere yönelik yapılan operasyonda dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Aynı durum futbol camiasında da yaşandı. Cumhurbaşkanı Edoğan isim vermzse bile yaşanan bu yolsuzluklar üzerinden soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konular hakkında işte şunları söyledi: