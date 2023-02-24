Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ne zaman açılacak?
Türkiye'nin çok ziyaret edilen internet sitelerinden olan Ekşi Sözlük'e bir süredir erişim engeli yaşanıyor. Kullanıcılar, 'Ekşi Sözlük kapandı mı?', 'Ekşi Sözlük neden kapatıldı?' sorularına cevap arıyor. Peki Ekşi Sözlük'e erişim engeli mi getirildi? Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ne zaman açılacak?
İnternette binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve Türkiye'de en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat 2023 Salı tarihinden itibaren giriş yapılamıyor.
Erişim sorununun devam etmesi sebebiyle gözler "Ekşi Sözlük kapandı mı?" sorusuna çevrildi. Siteye giremeyen kullanıcılar, "Ekşi Sözlük neden kapatıldı?" sorusuna yanıt arıyor.
EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPATILDI?
Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla engellendi. Kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken BTK’nın sorgu sayfasında “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtildi.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA
Ekşi Sözlük'e erişim engellemesiyle ilgili sitenin yetkililerinden de açıklama geldi. Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabı üzerinden yapılan ilk açıklamada, "merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadelerine yer verilmişti.