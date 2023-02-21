Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karara göre Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Ekşi Sözlük'e erişim engeli / Ankara / 2023
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sitesinde yer alan bilgiye göre Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. 

Ekşi Sözlük'ten konuya dair yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

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