MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti?

Ekranların en çok sevilen ve izlenen yarışması MasterChef Türkiye All Star hakkındaki bilgiler. MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti ?

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti?
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 TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 1

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MASTERCHEF SON BÖLÜM NELER OLDU ? DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI! ELEME POTASINA KİMİ GÖNDERDİ?

Şeflerin seçimiyle günün en güzel tabağını çıkaran ve dokunulmazlık oyununu kazanan Esra oldu.

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 2

Esra'nın seçimiyle eleme potasına giden yarışmacı ise Barış oluyor.

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 3

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 68. BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyununu kim kazanacak?

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 4

Günün malzemesi Giresun fındığı oldu. Fındıkla en güzel ürünü kazanan 100 bin TL'lik ödülün sahibi olacak!

MasterChef Türkiye All Star 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 5

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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