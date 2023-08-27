MasterChef Türkiye All Star 70. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim oldu? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

VEDA GECESİNİN MALZEMESİ KIZILCIK OLDU!

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA VEDA GECESİ! YARIŞMADAN KİM ELENECEK ?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

26 Ağustos Cumartesi günü yapılan yarışmada yarışmada 7. kişi olarak eleme potasına giden isim Batuhan oldu.

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR



Eleme potasında ; Tolga , Gamze , Dilara , Ayaz , Barış , Eray ve Batuhan var.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BU SEZONUN İLK KAŞIĞI FIRLATTIRAN İSİM BELLİ OLDU!

Barbaros yaptığı tabakla MasterChef Türkiye All Star'da bu sezonun ilk kaşığını fırlattırdı. Şeflerin övgüsünün kazanan Barbaros ayrıca MasterChef Türkiye All Star tarihine de geçmiş oldu!