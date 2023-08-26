MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ?

Ekranların en çok sevilen ve izlenen yarışması MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? 100 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ?
Son Güncelleme:

 TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? - Resim : 1

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

Eleme potasında ; Tolga , Gamze , Dilara , Ayaz , Barış ve Eray var.

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? - Resim : 2

Bugün MasterChef'ın konuğu ise Mehmet Özsimitçi olacak ve günün yemeği Katmer olacak

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? - Resim : 3

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BU SEZONUN İLK KAŞIĞI FIRLATILACAK!

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? - Resim : 4

MASTERCHEF SON BÖLÜM NELER OLDU ? 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI!

En iyi 3 tabak belirlenirken çağırılan isimler arasında Eda , Kıvanç ve Tanya bulunuyordu.

MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? - Resim : 5

3'üncülükte Eda 2'ncilikte ise Kıvanç yer alıyor. Ödülün sahibi ise Tanya oluyor.

Dilek Taşı ne zaman yayınlanacak ? Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu yayınlandı! Dilek Taşı dizisinin yayın tarihi belli oldu!Dilek Taşı ne zaman yayınlanacak ? Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu yayınlandı! Dilek Taşı dizisinin yayın tarihi belli oldu!Medya
# MasterChef # MasterChef Türkiye # MasterChef Türkiye eleme adayları # masterchef türkiye all star # yeni bölüm fragman
Çok Okunanlar
Malatya’da yolcu otobüsü alev aldı
Malatya’da yolcu otobüsü alev aldı
Kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Şarkıcı Göksel konser verdi
Şarkıcı Göksel konser verdi
Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Padişahların deprem kararı!
Padişahların deprem kararı!
Öne Çıkanlar Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!