MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

Eleme potasında ; Tolga , Gamze , Dilara , Ayaz , Barış ve Eray var.

Bugün MasterChef'ın konuğu ise Mehmet Özsimitçi olacak ve günün yemeği Katmer olacak

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En iyi 3 tabak belirlenirken çağırılan isimler arasında Eda , Kıvanç ve Tanya bulunuyordu.

3'üncülükte Eda 2'ncilikte ise Kıvanç yer alıyor. Ödülün sahibi ise Tanya oluyor.