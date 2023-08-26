MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ?
Ekranların en çok sevilen ve izlenen yarışması MasterChef Türkiye All Star 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? 7. eleme adayı kim olacak? Bu sezonun ilk kaşığını kim attırdı ? 100 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak
TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR
Eleme potasında ; Tolga , Gamze , Dilara , Ayaz , Barış ve Eray var.
Bugün MasterChef'ın konuğu ise Mehmet Özsimitçi olacak ve günün yemeği Katmer olacak
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BU SEZONUN İLK KAŞIĞI FIRLATILACAK!
MASTERCHEF SON BÖLÜM NELER OLDU ? 100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI!
En iyi 3 tabak belirlenirken çağırılan isimler arasında Eda , Kıvanç ve Tanya bulunuyordu.
3'üncülükte Eda 2'ncilikte ise Kıvanç yer alıyor. Ödülün sahibi ise Tanya oluyor.