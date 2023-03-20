Müge Anlı milletvekili adayı mı olacak? Bomba iddia ile ilgili açıklama geldi! Müge Anlı'dan adaylık iddialarına yanıt...
Seçimler yaklaşırken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Gazeteci Talat Atilla, AK Parti'nin ünlü gazeteci/sunucu Müge Anlı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini yazdı. Peki Müge Anlı milletvekili adayı mı olacak? Müge Anlı milletvekili olacak mı? İşte Müge Anlı'dan o iddialara gelen yanıt...
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere sayılı günler kala partilerin milletvekili adayları ile ilgili iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı.
Seçimler yaklaşırken milletvekili adaylığı ile ilgili son bomba iddia gazeteci Talat Atilla'dan geldi.
Gazeteci Talat Atilla, AK Parti'nin ünlü gazeteci/sunucu Müge Anlı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini yazdı. Talat Atilla yazısında, "İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor" dedi.
Uzun yıllardır hafta içi her gün ATV ekranlarında sabah programı yapan Müge Anlı, geniş hayran kitlesiyle dikkati çekiyor. Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından söz ettiren Müge Anlı'nın siyasete atılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.