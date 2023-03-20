Müge Anlı milletvekili adayı mı olacak? Bomba iddia ile ilgili açıklama geldi! Müge Anlı'dan adaylık iddialarına yanıt...

Gazeteci Talat Atilla, AK Parti'nin ünlü gazeteci/sunucu Müge Anlı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini yazdı. Talat Atilla yazısında, "İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor" dedi.