Ulusal Gönüllüleri Umuda Ortak Ol Kampanyasına Katıldı

Ulusal Kanal'ın yılmaz gönüllüleri Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" kampanyasında da öne çıktı. Ulusal Gönüllüleri, kampanya işin eş, dost ve akrabalarına çağrı yaptı.

Son Güncelleme:

68 Gençlik Hareketinin Ege Bölgesindeki liderlerinden Ali Karşılayan Ulusal Kanal'ı anlattı, daha iyi bir ekran için Türk Milletini Umuda ortak olmaya davet etti.

Prof. Dr. Baha Büyükışık ile ikiz kardeşi fizik mühendisi Süha Büyükışık da “umuda ortak olanlar” arasında yerlerini aldı.

Ulusal Kanal’ın doğumunda, büyümesine her aşamasında kadın eli mutlaka değmiştir. Biz bu sayede de yıkılmıyor ve satın alınamıyoruz. Gönül Yiğiterhanlar, Ülker Kutlular, Nezihe Kundakçılar, Cemile Şentürkler, Zuhal Oflar süte mayan çalanlardan yalnızca bir kaçıdır.

Türkiye’nin aydınlık yüzü Ulusal Gönüllüleri umuda ortak oldu ve herkesi de omuz vermeye davet etti.

Bakan Ersoy Tarih Verdi! Ayasofya Ziyaretçileri İçin Yeni Dönem BaşlıyorBakan Ersoy Tarih Verdi! Ayasofya Ziyaretçileri İçin Yeni Dönem BaşlıyorGündem
# ulusal kanal # Ulusal Gönüllüleri # kampanya
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
BEDAŞ Uyardı: Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Hangi İlçeler Dikkat Etsin?
BEDAŞ Uyardı: Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Hangi İlçeler Dikkat Etsin?
Öne Çıkanlar BİNALAR VE ANITLAR TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ! | Dünya Turu BİNALAR VE ANITLAR TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ! | Dünya Turu Kilo Vermenize Yardımcı Olacak O Çay! Kilo Vermenize Yardımcı Olacak O Çay!