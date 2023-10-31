Ulusal Gönüllüleri Umuda Ortak Ol Kampanyasına Katıldı
Ulusal Kanal'ın yılmaz gönüllüleri Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" kampanyasında da öne çıktı. Ulusal Gönüllüleri, kampanya işin eş, dost ve akrabalarına çağrı yaptı.
68 Gençlik Hareketinin Ege Bölgesindeki liderlerinden Ali Karşılayan Ulusal Kanal'ı anlattı, daha iyi bir ekran için Türk Milletini Umuda ortak olmaya davet etti.
Prof. Dr. Baha Büyükışık ile ikiz kardeşi fizik mühendisi Süha Büyükışık da “umuda ortak olanlar” arasında yerlerini aldı.
Ulusal Kanal’ın doğumunda, büyümesine her aşamasında kadın eli mutlaka değmiştir. Biz bu sayede de yıkılmıyor ve satın alınamıyoruz. Gönül Yiğiterhanlar, Ülker Kutlular, Nezihe Kundakçılar, Cemile Şentürkler, Zuhal Oflar süte mayan çalanlardan yalnızca bir kaçıdır.
Türkiye’nin aydınlık yüzü Ulusal Gönüllüleri umuda ortak oldu ve herkesi de omuz vermeye davet etti.