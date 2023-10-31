Ulusal Gönüllüleri Umuda Ortak Ol Kampanyasına Katıldı

68 Gençlik Hareketinin Ege Bölgesindeki liderlerinden Ali Karşılayan Ulusal Kanal'ı anlattı, daha iyi bir ekran için Türk Milletini Umuda ortak olmaya davet etti.

Prof. Dr. Baha Büyükışık ile ikiz kardeşi fizik mühendisi Süha Büyükışık da “umuda ortak olanlar” arasında yerlerini aldı.

Ulusal Kanal’ın doğumunda, büyümesine her aşamasında kadın eli mutlaka değmiştir. Biz bu sayede de yıkılmıyor ve satın alınamıyoruz. Gönül Yiğiterhanlar, Ülker Kutlular, Nezihe Kundakçılar, Cemile Şentürkler, Zuhal Oflar süte mayan çalanlardan yalnızca bir kaçıdır.

Türkiye’nin aydınlık yüzü Ulusal Gönüllüleri umuda ortak oldu ve herkesi de omuz vermeye davet etti.