Ulusal Özel'de Telif Hakları Konuşuldu

Ulusal müzik kültürü masaya yatırıldı.



Ali Ulusoy'un sunduğu Ulusal Özel programında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluş amacı konuşuldu.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, soruları yanıtladı.



Ergül, 37 yıllık bir kuruluş olan MESAM sanatın ve sanatçının arkasında durduğunu vurguladı.



Sanatçı Ekrem Ataer de programın konuğuydu. Ataer, kültür emperyalizmine dikkat çekti.



Programda telif hakkında yaşanan sorunlar da konuşuldu.