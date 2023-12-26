Yılbaşında Evde Oturacaklara Büyük Hizmet! Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Kanalda?
2023'ü geride bırakıp 2024'e yelken açacağımız yılbaşında, dışarı çıkamayanlar için televizyonda yine birbirinden eğlenceli programlar var. İşte 31 Aralık 2023 Pazar yılbaşı günü TV yayın akışı...
Yılbaşı gecesini evde geçirecekler, televizyonda yayınlanan yılbaşı eğlence içeriklerini merak ediyor. Dışarıda eğlenmenin maliyetinin kişi başı 2 bin liraya vardığı düşünülürse, televizyon akşamlarımızın olduğu kadar yılbaşı gecemizin de eğlence kaynağı olacak. Peki yılbaşında hangi eğlence programları yayınlanacak?
2023'ü geride bırakıp 2024'ü karşılayacağımız yılbaşı günü, hepimiz yılın yorgunluğunu atmak, kötü anıları geride bırakmak ve yeni yıla umutla girmek istiyoruz. Ancak hepimizin yılbaşında dışarıda eğlenmeye parası yetmeyebilir. Ya da dışarıdaki eğlenceleri uygun bulmayabiliriz. Böyle durumlarda, bir çoğumuzun tercihi yılbaşı eğlence programları olur. 31 Aralık 2023 Pazar gününün yayın akışlarına baktığımız zaman, her yıl olduğu gibi bu yılda bizi eğlenceli televizyon programları karşılayacak. İşte onlardan bazıları...
Star TV, bu yılbaşında İbo Show ile izleyicilerine eğlenceli saatler yaşatmayı hedefliyor. İbo Show'da İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. İbo Show'da yılbaşı eğlencesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D ise, yılbaşında sevilen müzik eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler" ile seyirci karşısında olacak. Programda Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi konuklar yer alacak. Şarkılar Bizi Söyler, 31 Aralık Pazar akşamı 20.00'de ekranlarda olacak.
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür, yılbaşı özel bölümüyle seyirciyle buluşacak. Yılbaşına kahkahalarla girmek isteyen izleyicilerin öncelikli tercihi olacak Güldür Güldür, saat 20.00'de yayınlanacak. ATV'de ise yılbaşına bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ile girecek. Yılbaşında bilgi ve eğlenceyi bir arada deneyimlemek isteyen izleyiciler, 22.40'ta Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Bölümü'nü kaçırmasın.