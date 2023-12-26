Yılbaşında Evde Oturacaklara Büyük Hizmet! Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Kanalda?

2023'ü geride bırakıp 2024'ü karşılayacağımız yılbaşı günü, hepimiz yılın yorgunluğunu atmak, kötü anıları geride bırakmak ve yeni yıla umutla girmek istiyoruz. Ancak hepimizin yılbaşında dışarıda eğlenmeye parası yetmeyebilir. Ya da dışarıdaki eğlenceleri uygun bulmayabiliriz. Böyle durumlarda, bir çoğumuzun tercihi yılbaşı eğlence programları olur. 31 Aralık 2023 Pazar gününün yayın akışlarına baktığımız zaman, her yıl olduğu gibi bu yılda bizi eğlenceli televizyon programları karşılayacak. İşte onlardan bazıları...