ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber
Meclis’ten geçen yeni yasa ile pick-up araçlara uygulanan özel tüketim vergisi yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bazı segmentlerde fiyatlar yeniden hesaplanmaya başlandı. İşte araç alacakları yakından ilgilendiren yeni tablo…
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, özellikle pick-up tipi araç sahipleri ve otomobil satın almayı planlayanları doğrudan etkileyecek. Meclis’te kabul edilen yeni yasa kapsamında, pick-up araçlar için uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil segmentinde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu değişiklik, yalnızca pick-up araçları değil, elektrik motorlu hibrit modeller ile belirli fosil yakıtlı araçları da kapsayacak. Böylece, daha önce düşük vergi diliminde yer alan bazı modellerin fiyatları önemli ölçüde artacak.
Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından araç satış noktaları ve distribütörler fiyat listelerini güncellemeye başladı. Haber Global’e göre ilk etki, bugüne kadar düşük ÖTV ile satılan pick-up sınıfı araçlarda görüldü.
Ford Ranger
-Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL
-Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL
SsangYong Musso Grand
-Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL
-Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL
Toyota Hilux
-Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL
-Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL
Wolkswagen Amarok
-Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL
-Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL
Otokar Foton Tundland
-Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL
-Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL