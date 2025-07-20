ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber

Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil segmentinde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu değişiklik, yalnızca pick-up araçları değil, elektrik motorlu hibrit modeller ile belirli fosil yakıtlı araçları da kapsayacak. Böylece, daha önce düşük vergi diliminde yer alan bazı modellerin fiyatları önemli ölçüde artacak.