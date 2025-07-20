ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber

Meclis’ten geçen yeni yasa ile pick-up araçlara uygulanan özel tüketim vergisi yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bazı segmentlerde fiyatlar yeniden hesaplanmaya başlandı. İşte araç alacakları yakından ilgilendiren yeni tablo…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, özellikle pick-up tipi araç sahipleri ve otomobil satın almayı planlayanları doğrudan etkileyecek. Meclis’te kabul edilen yeni yasa kapsamında, pick-up araçlar için uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil segmentinde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu değişiklik, yalnızca pick-up araçları değil, elektrik motorlu hibrit modeller ile belirli fosil yakıtlı araçları da kapsayacak. Böylece, daha önce düşük vergi diliminde yer alan bazı modellerin fiyatları önemli ölçüde artacak.

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 3

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından araç satış noktaları ve distribütörler fiyat listelerini güncellemeye başladı. Haber Global’e göre ilk etki, bugüne kadar düşük ÖTV ile satılan pick-up sınıfı araçlarda görüldü. 

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 4

Ford Ranger

-Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL

-Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 5

SsangYong Musso Grand

-Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL

-Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 6

Toyota Hilux

-Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL

-Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 7

Wolkswagen Amarok

-Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL

-Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL

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ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları uçtu! Pick-Up alacaklara kötü haber - Resim: 8

Otokar Foton Tundland

-Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL

-Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL

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