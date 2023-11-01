Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar

2. Midende

Karnınızın üzerine bir yastığa uzanın ve parmaklarınızı arkanızda kilitleyin. Derin bir nefes alın, sırtınızı ve ayak parmaklarınızı bükün ve ellerinizle topuklarınıza ulaşmaya çalışın. Daha sonra yavaşça aşağıya inin ve nefes verin.

Egzersizi 5-10 kez tekrarlayın. Ancak o zaman parmaklarınızın "kilidini açmanız" ve ellerinizi gevşetmeniz gerekir.