Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar
Çok azımız yatağa girer girmez uykuya dalmayı başarır. Neyse ki sinir sisteminizi sakinleştirmenize, stresi azaltmanıza ve saniyeler içinde rahatlamanıza yardımcı olacak egzersizler var. Anında uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek pozisyonları derledik.
1. Bacakları Duvara Asın
Anında uykuya dalmanıza yardımcı olabilmek için duvara dönük olarak uzanın ve belinizin altına bir yastık koyun. Topuklarınız ve dizleriniz aynı hizada olacak ve elleriniz avuçlarınız yukarı bakacak şekilde vücudunuz boyunca uzanacak şekilde bacaklarınızı kaldırın. 2 dakika bu pozisyonda kalın. Daha sonra dizlerinizi yavaşça bükün ve her iki tarafa doğru kaydırın.
2. Midende
Karnınızın üzerine bir yastığa uzanın ve parmaklarınızı arkanızda kilitleyin. Derin bir nefes alın, sırtınızı ve ayak parmaklarınızı bükün ve ellerinizle topuklarınıza ulaşmaya çalışın. Daha sonra yavaşça aşağıya inin ve nefes verin.
Egzersizi 5-10 kez tekrarlayın. Ancak o zaman parmaklarınızın "kilidini açmanız" ve ellerinizi gevşetmeniz gerekir.
3. Bacaklar Geniş Açıda
Bacaklarınızı iki yana açarak oturun ve önünüze bir yastık koyun. Sırtınızı düzleştirin ve alabildiğiniz kadar derin nefes alın. Daha sonra yavaşça nefes vererek kollarınızı öne doğru uzatarak yastığa uzanın.
Bu pozisyonda yatarken 10 kez nefes alıp verin ve ardından yukarı çıkın.
4. Ayaklar Bir Arada
Bir yastığa sırtüstü uzanın, ayaklarınızı birleştirin ve dizlerinizi yanlara doğru açın. Elleriniz rahat ve avuçlarınız yukarı bakacak şekilde vücudunuz boyunca uzanıyor. Derin ve eşit nefes alın. 3 dakika bu pozisyonda kalın