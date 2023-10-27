Çamaşır Makinesi Temizlenir mi? Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenmez?

Çamaşır makineleri, ister giysiler, yatak örtüleri veya havlular olsun, kirli çamaşırlarımızdaki kiri temizleyerek çalışır, ancak çıkardığı her şey makineden dışarı çıkmaz. Bazen kir ve pislik birikebilir ve ara sıra derinlemesine temizlik için devreye girmeniz gereken yer burasıdır.

Çamaşır Makinesini Temizlemek Gerekir mi?

Uzmanlara göre, çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemezseniz, bakteri üremesi için mükemmel bir ortam yaratırsınız diyorlar.

Nemli ortam, yiyecek artığı, evcil hayvan tüyü, dışkı maddesi, deterjan artığı gibi bakteri üremesine neden olabilecek pek çok şey var. Bütün bunlar bir yıkama sonrasında çamaşır makinenizde kalabilir.

Bakterilerin varlığı sizi çamaşır makinesine banyo yaptırmanın zamanı geldiğine ikna etmek için yeterli değilse, belki de makinenin ömrünü olumsuz yönde etkileme riski artacaktır.

Bakteri oluşumu, hijyenik olmamasının yanı sıra makinenizin dahili bileşenlerini de yok etmeye başlayabilir. Bu da çamaşır makinenizin ömrünün kısalması anlamına geliyor.

Çamaşırlarınızın kokmaya başladığını fark ettiyseniz, bu muhtemelen çamaşır makinenizin bakımını eksik yaptığınızın bir işaretidir.

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesini temizlemek için haftada bir kez küçük bir yıkama ve ayda bir kez daha derinlemesine temizlik yapmak en iyisidir. Haftalık yıkamanız için çamaşır makinesini çalıştırmanız veya tambur boşken makinenin önceden ayarlanmış temizleme döngüsünü kullanmanız yeterlidir. Bu, az miktarda ağartıcının veya özellikle çamaşır makineleri için tasarlanmış özel bir temizleyicinin eklenmesiyle yardımcı olabilir.

Daha derin bir temizlik için, dağıtıcının çekmecesine girip inatçı kirleri ve kirleri bir bez, sünger veya yedek diş fırçası kullanarak çıkarmak isteyeceksiniz. Contanın hasar görmesi makinenin işlevini etkileyebileceğinden çok sert fırçalamamaya dikkat edin.

Tamburun iç kısmının da fırçalanması gerekir ve burada beyaz sirke ve kabartma tozu karışımı kullanmak iyi olabilir.

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenmez?

Çamaşır makinenizi yıkamak onun daha uzun ömürlü olmasına ve daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır, ancak yalnızca doğru aletleri kullanmanız şartıyla. Bulaşıklarınızda kullandığınız sabun türü ve bazı bulaşık makinesi tabletlerindeki bileşenler aslında zarar verici olabilir; bu nedenle harika sonuçlar almak ve makinenizi korumak için çamaşırlara özel temizleyicileri kullanın ve uzmanların önerilerini dinleyin.