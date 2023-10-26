Acı Biber Yedikten Sonra Su İçmemelisiniz! Ağızdaki Acı Biber Acısı Nasıl Geçer?

Bazı baharatlı yiyecekleri yedikten sonra ağzınız sanki yanıyormuş gibi bir hisse kapılmış ve ağzınızı soğutacak içecekler aramışsınızdır. Ama ağzınızdaki acı hissi için su içmenin sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz.

Ağızdaki Acı Biber Acısı Nasıl Geçer?

Ağzınızda acı hissinin ana suçlusu, birçok biber dahil olmak üzere birçok acı biberin dokusunda bulunan ve ağızdaki ağrı reseptörlerine bağlanan, kapsaisin adı verilen bir moleküldür. Bu, gözlerin akmasını, burnun akmasını ve terin akmasını sağlayarak, istilacı maddeyi vücuttan olabildiğince çabuk çıkarmak için tasarlanmış bir tepkiyi koordine etmesi için beyni uyarır. Bu tepkinin yoğunluğunu ölçmek için Scoville ölçeği adı verilen bir ölçek bile var.

Bununla birlikte, biberden etkilenen yemek yiyenler, vücudun doğal olarak iyileşmesini beklemek yerine, kapsaisini çözecek polar olmayan bir madde arayarak meseleyi kendi ellerine alabilirler. Polar olmayan moleküller, bir noktada pozitif yüklü olmayan moleküllerdir. ucunda ve diğer ucunda negatif yüklüdür. Kapsaisin bu kategoriye girdiğinden, yalnızca diğer polar olmayan maddelerde çözülebilir, su bunlardan biri değildir. Ancak süt ürünleri kazein adı verilen bir protein gibi moleküller içerir; bunlar, kapsaisinin ağızdaki ağrı reseptörlerinden uzaklaştırılması için idealdir.

Açıkçası acı biberden bir ısırık almamayı bilmek için bilim insanı olmanıza gerek yok.