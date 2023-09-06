Çay demleme sanatı: tavşan kanı mükemmel çay nasıl demlenir? Sağlıklı ve en doğru çay demleme yolları nelerdir?

Çay, dünya genelinde birçok kültürde özel bir yere sahip olan ve her yerde farklı bir şekilde içilen harika bir içecektir. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen çay, kahvaltı sofralarında, dost toplantılarında, ikindi çaylarında ve hatta günün her saatinde içilen milli içeceğimizdir.

Çay yapraklarında B vitamini, uçucu yağlar, tanen, teobromin alkolitleri, teofillin, tein ve kafein gibi bileşenler bulunur. İçinde bulunan tein adlı uyarıcı madde nedeniyle birçok insan tarafından enerji verici bir içecek olarak tercih edilir. Ayrıca, çayın antioksidan özelliklere sahip olduğu da bilinir.

Tavşan kanı olarak adlandırılan çay, renginin kırmızıya dönük olduğu özel bir çay türüdür ve iyi demlendiğinde ortaya çıkar. Tavşan kanı çay demleme sanatının temel kuralı ise çaydanlığın kireçsiz ve kusursuz temiz olmasıdır.

ÇAY DEMLEME SANATI: TAVŞAN KANI MÜKEMMEL ÇAY NASIL DEMLENİR? SAĞLIKLI VE EN DOĞRU ÇAY DEMLEME YOLLARI NELERDİR?

İyi kalitede siyah çaydan 3 yemek kaşığı demliğe koyun.

Demliğe yaklaşık 0.65 litre taze kaynar suyu ekleyin ve kapağını kapatın.

Demliği ocakta kaynamakta olan çaydanlığın üzerine yerleştirin. İçindeki su azalırsa kontrol edip su ekleyin.

Çayın demini oturması için yaklaşık 20-25 dakika bekleyin. Bu süre sonunda ilk bardakları servis edebilirsiniz.

İlk çayları servis ettikten yaklaşık 15 dakika sonra, mümkünse çayı demlikten alın. Eğer demlik poşeti kullanıyorsanız, poşeti sıkıştırmadan 8-10 saniye süzdürerek çıkarabilirsiniz. Demlik poşeti kullanmıyorsanız veya süzme aparatınız yoksa, çay demlikte uzun süre kalırsa acı bir tat verebilir.

Çayı süzerek çıkardıysanız, çay zaten yeterince demlendiği için 45 dakika daha taze kalabilir. Eğer süzmemişseniz, bu süre 25-30 dakika civarındadır ve süre uzadıkça çay bayatlayıp acılaşabilir.

Çay demlerken bazı püf noktaları da vardır:

15 gram çay yaklaşık olarak 3 yemek kaşığına denk gelir ve 15 gram çay ile kaç bardak çay elde edileceği bardak boyutuna ve çayın ne kadar koyu olmasını istediğinize bağlıdır. Ancak genelde küçük bardaklarla 9-10 bardak çay veya büyük bardaklarla 7-8 bardak çay elde edilebilir.

Çay demlemek için poşet kullanmak temizlik açısından pratik bir seçenektir ve çayı ölçmeye gerek kalmaz. Her poşetten ne kadar çay çıkacağını bilirsiniz. Bu nedenle demlik poşeti kullanmak çay demlemeyi kolaylaştırır.

Çayı sıcak ve nemli ortamlardan uzak tutmak önemlidir. Çayı kapalı kutularda veya vakumlu poşetlerde saklamak en iyisidir.

Her zaman taze su kullanarak çay demleyin. Kireçli musluk suları yerine arıtılmış veya damacana suyu tercih edin. Daha önce kaynatılmış ve soğumuş suyu tekrar kaynatmayın, çünkü bu sular daha az oksijen içerir ve çayın tadını etkileyebilir. Çay demlemek için ideal suyun pH değeri yaklaşık 7 olmalıdır.

Çay suyunu kaynatırken demliği de üzerine koyarak ısınmasını sağlayın. Böylece su kaynadığında hemen demlemeye başlayabilirsiniz. Çok uzun süre kaynar suda bekletmek çayın lezzetini olumsuz etkileyebilir.

Porselen demlikler, metal demliklere tercih edilmelidir. Porselen demlikler çayın tadını daha iyi yansıtır.

Çay demleme süresini ayarlamak önemlidir. Çay tanelerinin bardağa geçmesini ve temizlenmesini kolaylaştırmak için süzgeç, çay demleme poşeti veya çay demleme torbası kullanabilirsiniz.

Unutmayın, çay demlemek bir sanattır ve bu püf noktaları sayesinde mükemmel bir tavşan kanı çayı hazırlayabilirsiniz. Çayınızın tadını çıkarın ve çay keyfinizi daha da artırın!